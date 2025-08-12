İnegöl’de kaza: 5 yaralı, 1 çocuk

KAZA VE YARALILAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, su yüklü bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Olay, saat 17.30 civarında İnegöl-Domaniç karayolu üzerindeki Tahtaköprü Mahallesi girişinde gerçekleşti. İnegöl yönünden Domaniç tarafına seyir eden Cemil A. (47) yönetimindeki 34 HT 5026 plakalı su yüklü kamyon, yoldan çıkış yapan Gülsün U. (29) idaresindeki 16 FE 163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil takla atarak ters bir şekilde durdu.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE YARDIM

Kaza nedeniyle yaralananların arasında otomobilin sürücüsü ve yolcular bulunuyor. Yasemin E. (29), Semih Tuna E. (3), Reyhan U. (20) ve Halime Ö. (56) yaralılar arasında yer alıyor. Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık personeli, yaralılardan Semih Tuna E.’yi muayene eldiveninden yaptıkları balonda sakinleştirerek müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

DURUM VE İNCELEME

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Olay yerindeki şartların analizi ve kazanın nedenine dair detaylar araştırılıyor.