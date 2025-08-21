İnegöl’de Kaza: 8 Yaralı bulunuyor

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYIŞI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yayaya yol vermek isteyen bir aracın sürücüsü, karşısında bulunan otomobili son anda fark etti. Bu durum, otomobil sürücüsünün direksiyonu kırarak karşı şeride geçmesine yol açtı. Bu harekete, başka bir cipin sürücüsü Ayten M. (36) yönetimindeki 34 UZ 3681 plakalı araçla çarpışması eklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YARALILAR VE HASTANEYE KALDIRILIŞ

Kaza sonucu, otomobilin sürücüsü Kenan D. (22) herhangi bir yaralanma yaşamadı, ancak cipin sürücüsüyle birlikte altı yolcu yaralandı. Yaralıların kimlikleri arasında Ömer Yiğit M. (9), Meryem Azra M. (7), Ali Elyasa A. (11), Asım Eren A. (7), İpek Beyza A. (1), Ayşe S. (65) ve Gülşen Sağlam A. (40) isimleri yer alıyor. Olayın ardından, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi edilmeye alındı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte, olayla ilgili tahkikata devam ediliyor. Yetkililer, kazanın nedenleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.