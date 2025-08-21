Haberler

İnegöl’de Kaza: 9 Yaralı Bulundu

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yayaya yol vermek amacıyla durmakta olan bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün yolun karşısına geçerek bir cipe çarpması sonucu meydana gelen kaza, saat 14.00 sıralarında Ahmet Akyollu Caddesi’nde gerçekleşti. Şu an için kazanın detayları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

YARALILAR VE SAĞLIK DURUMU

Olayda 1’i bebek olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar arasında otomobilin sürücüsü Kenan D., cipi kullanan Ayten M. ve yanındaki Ömer Yiğit M. (9), Meryem Azra M. (7), Ali Elyasa A. (11), Asım Eren A. (7), İpek Beyza A. (1), Ayşe S. (65) ve Gülşen Sağlam A. (40) yer aldı. Kazanın ardından çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

POLİS İNCELEMESİ

Kaza sonrası, emniyet güçleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında çeşitli delillerin toplanması ve tanık ifadelerinin alınması hedefleniyor. Kazanın sebebi ile ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.