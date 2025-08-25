İnegöl’de Kaza, İki Kişi Yaralandı

KAZA MEVZUUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sularında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Huzur Mahallesi girişi civarında gerçekleşti. İnegöl yönünden Bursa istikametine seyahat eden sürücü Yusuf İ. (25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, aynı yöne giden Murat C. (42) idaresindeki 16 BFG 0986 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın ardından hızlanan otomobil, yaklaşık bir kilometre mesafede bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza neticesinde her iki sürücü de yaralanarak, olay yerine çağrılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi esnasında kaza haberini alan yakınları arasında gergin anlar yaşandı. Acil servis içerisinde meydana gelen tartışma, polis ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak, dört kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Soruşturma süreci başlatıldı.