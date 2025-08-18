İnegöl’de Kaza; İki Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA İKİ YARALI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen trafikteki kaza sonucunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjü geçerek taklalar atıp karşı yöne geçti. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun kavşağında saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Nurcan Ş. (21) yönetimindeki 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrol kaybı yaşadı. Araç, refüjü aşarak karşı tarafa geçerken takla attı. Kaza sonrası yan duruma gelen araçta sürücü ve onun yanındaki ablası Nazlıcan Ş. (22) yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme ve soruşturma işlemlerine başladı. Kaza ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu olduğu belirtiliyor.