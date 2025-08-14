İnegöl’de Kaza, İki Yaralı Var

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarpan Ahmet K. (69) ve eşi Safiye K. (62) yaralandı. Olay, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde saat 15.00 civarında gerçekleşti. İnegöl’den Bozüyük yönüne ilerleyen Ahmet K.’nin kullandığı 42 U 3114 plakalı otomobil, iddialara göre fren yerine gaza basması neticesinde kontrolden çıktı. Bu sırada kırmızı ışıkta duran diğer araçlara çarptı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

Kazanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet K. ile yanındaki eşi Safiye K., olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı çiftin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri çalışmalara devam ederken, bölge trafik ekipleri de yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı.

POLİSİN İNCELEMESİ

Kaza sonrasında polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kaza anının nedenleri ve kazaya karışan diğer araçların sürücüleriyle ilgili bilgiler toplanmaya devam ediyor. Yaşanan bu kaza, trafik güvenliği konusundaki dikkat gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.