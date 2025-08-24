İnegöl’de Kaza Sonrası Kavga Çıktı

KAZA ANINDA OLAYLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda iki sürücü yaralandı. Kaza, saat 23.00 civarında Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Huzur Mahallesi’nde gerçekleşti. İnegöl’den Bursa’ya doğru seyreden Yusuf İ. (25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, aynı yöne giden Murat C. (42) idaresindeki 16 BFG 0986 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bariyerlere çarparak durabildi. Her iki sürücü de yaralandı ve olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Acil servise gelen yaralıların yakınları arasında tartışma başladı ve bu durum kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede, polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olayın ardından taraflardan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.