Haberler

İnegöl’de Kaza Sonrası Kavga Çıktı

KAZA ANINDA OLAYLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda iki sürücü yaralandı. Kaza, saat 23.00 civarında Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Huzur Mahallesi’nde gerçekleşti. İnegöl’den Bursa’ya doğru seyreden Yusuf İ. (25) yönetimindeki 16 BAC 750 plakalı otomobil, aynı yöne giden Murat C. (42) idaresindeki 16 BFG 0986 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bariyerlere çarparak durabildi. Her iki sürücü de yaralandı ve olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Acil servise gelen yaralıların yakınları arasında tartışma başladı ve bu durum kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede, polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olayın ardından taraflardan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Şişli’de Araç Kaza Yaptı

Şişli'de bir otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu takla attı. Sürücü sağ kurtulurken, çarpan araç olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haberler

Tuzla’da Kaza, 5 Yaralı Ambulansla Gitti

Tuzla'da bir otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.