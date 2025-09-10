İnegöl’de Kaza Sonucu 4 Yaralı

İNEGÖL’DE TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işçi servisi otobüsü ve köyler arasında yolcu taşıyan bir minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay, 19.00 civarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta gerçekleşti.

MİNİBÜS OTOBÜSE ÇARPTI

Oylat kaplıcalarından İnegöl’e yolcu taşıyan Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, yasak olan bir yerden U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Bu çarpışmada minibüsün sürücüsü ile birlikte araçtaki yolcular; Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından bölge trafik ekipleri yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açarken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.