İnegöl’de Kaza, Sürücü Ağır Yaralı

OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trajik kazada, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralar aldı. 16 K 4822 plakalı aracı kullanan Muhammed C., kırsal Kulaca Mahallesi’nde, Bursa-Ankara kara yolunda aynı yönde ilerleyen A.G. yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı.

KAZA SONRASI YARDIM GÖNDERİLDİ

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan sürücü, İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağır yaralı olarak çıkarılan sürücüye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ POLİSE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından kamyon sürücüsü, ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Kazanın sebebi ile ilgili incelemeler sürüyor.