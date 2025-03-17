Haberler

İnegöl’de Kereste İmalathanesi Yangını

YANGIN HAFTA ORTASINDA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kullanılmayan bir kereste imalathanesi büyük bir yangınla karşı karşıya kaldı. Yangın, 02.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Muratbey Mahallesi’ndeki alanda ortaya çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen İnegöl İtfaiyesi’ne bildirdi. O sırada iş yeri hızla alevler içine gömüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sonucunda yangın, yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı. Ancak bu yangın sonucunda iş yeri büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Yıldırım'da yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalleli de olaya dahil oldu; jandarma müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Haberler

Eyyübiye’de Bir Otomobil Yandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobilin motorunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve nedenine dair araştırmalar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.