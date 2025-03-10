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İnegöl’de Kimlik Sahteciliği Yapan Göçmenler Yakalandı

Göçmen Sağlığı Merkezinde Yakalanan Hastalar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait kimlikle göçmen sağlığı merkezine başvuran 2 tüberküloz hastası göçmen, polis ekiplerini harekete geçirdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü, göçmen sağlığı merkezinde sahte kimlikle tedavi olmaya çalışan kişilerin olduğu yönünde gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Ekipler, Orhaniye Mahallesi’ndeki göçmen sağlığı merkezine giderek 2 şahsı gözaltına aldı. Bulaşıcı tüberküloz hastalığı taşıyan bu kişilerin sağlık durumu nedeniyle, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlileri, koruyucu maske takarak 2 hastayı ambulansa aldı.

Hastaların Taşınması

İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıslar, ilk tedavilerinin ardından tekrar ambulansla Verem Savaş Dispanseri’ne götürüldü. Bu durum, halk sağlığı açısından önemli bir riski ortaya koyuyor.

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