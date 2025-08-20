İnegöl’de Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

BURSA’DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KÜÇÜK KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki özel bir kreşin havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan ve 7 gün süren tedavisinin ardından hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki kız çocuğu, toprağa verildi. Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan özel kreşte, 12 Ağustos’ta düzenlenen yüzme etkinliği sırasında havuza giren Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi.

HASTANEYİLERİNDEN CENAZE TÖRENİ

Fenalaştığını fark eden öğretmenleri, Dizi’yi hemen havuzdan çıkardı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Dizi, dün yaşamını yitirdi. Berra Dizi’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Turgutalp Mahallesi Camisi’nde kılınan cenaze namazıyla birlikte çizildiği İsaören Kent Mezarlığı’na defnedildi.