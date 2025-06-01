İnegöl’de Kız Yüzünden Bıçaklama Olayı

BÜYÜK BIÇAKLI KAVGA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişiyi sırtından bıçaklayan zanlı tutuklandı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Kadir Kamil A. ile 16 yaşındaki Vedat K. arasında bir kız meselesi dolayısıyla sokakta tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Vedat K. elinde bulundurduğu bıçakla Kadir A.’yı sırtından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafındansa, kaçan Vedat K. kısa bir süre içerisinde yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.