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İnegöl’de Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Uçtu

OTOMOBİLİN TARLAYA UÇTUĞU KAZA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya düşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda gerçekleşti. Yusuf Can S. (20) yönetimindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Araç, tarlaya uçarken takla atarak ters vaziyette durdu.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU VE AMBULANS SEVKİ

Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi çabasıyla araçtan çıktı. Yaralı sürücü, olay yerine ulaşan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

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