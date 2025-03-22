İnegöl’de Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi

KAZA ANINDA OLDUKÇA TEHLİKELİ BİR DURUM YAŞANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada, kontrolden çıkan ahşap yüklü bir kamyon devrildi ve sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 15.30 civarında Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişindeki köprülü kavşakta gerçekleşti. Burgsa’dan İnegöl’e dönüş yaparken Cengiz K. (44) yönetimindeki 35 CZZ 70 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, araçtaki ahşap paletler yola saçıldı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazanın ardından, devrilen aracı kaldırmak için yoğun bir çalışma başlatıldı ve çekici yardımıyla yolda kaldırıldı. Olayla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatıldı.