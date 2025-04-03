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İnegöl’de Kontrolden Çıkan Kamyonet Kazası

İNEGÖL’DE KAZA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda bir kamyonet direğe ve bariyerlere çarparak durabildi. Kaza, saat 14.00 civarında İnegöl Hamzabey Mahallesi’ndeki Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde gerçekleşti.

KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI

21 yaşındaki sürücü Diya Duba A. yönetimindeki 28 RA 260 plakalı kamyonet, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direği deviren kamyonet, ardından bariyerlere çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda sürücü yaralandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma komutanlığı ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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