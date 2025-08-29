İnegöl’de Kontrolden Çıkan Otomobil Uçtu

İNEGÖL’DE KAZA: OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Maden Mahallesi’nde gerçekleşti.
KAZADA YARALILAR VAR
İrem M. (24) tarafından kullanılan 16 BAP 050 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki annesi Ayşegül M. (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya dair detaylar araştırılıyor.