İnegöl’de Köpeğe Çarpan Araç Uçtu

KAZA ANI VE SONUCU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza gerçekleşti. Hafif ticari aracın köpeğe çarpması sonrasında araç, tarlaya uçtu. Kaza, saat 00.30 civarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı’nda meydana geldi.

SÜRÜCÜ VE KÖPEK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Çevre yolunda ilerleyen 24 yaşındaki sürücü Eren K. yönetimindeki 16 BCM 979 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle aracın kontrolden çıktığı ve tarlaya uçtuğu bildiriliyor. Kazada köpek telef olurken, sürücü hafif yaralanıyor. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülüyor. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldığı öğreniliyor.