İnegöl’de Köstebek Tüfeği Patladı

YANLIŞLIKLA PATLAYAN KÖSTEBEK TABANCASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, köstebek tabancasının kazara patlaması sonucu hayata veda eden genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olay, sabah saat 10.00 civarında Tuzla Mahallesi’nde bulunan bir tarlada gerçekleşti. Hasan G. (29) ve babası İlyas G. (55) ot biçmek amacıyla bahçelerine gitti. Hasan G., köstebek tabancasını kurmaya çalıştığı esnada silah patladı.

YARDIMA BABA KOŞTU

Patlama sırasında köstebek tabancasından fırlayan çok sayıda saçma Hasan G.’nin karnına isabet etti. Babası İlyas G., oğlu için hemen yardım çağrısında bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasan G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hasan G.’nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Naaşı, Tuzla Mahallesi Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi. Olay, mahallede büyük üzüntü yarattı.