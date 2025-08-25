İnegöl’de Kova Başına Düştü

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaat işçisi Süleyman S. (33), üzerine 50 kilo ağırlığında kum dolu demir kova düşmesi sonucunda yaralandı. Olay, günün saat 15.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Durmaz Sokak’ta gerçekleşti. Süleyman S., inşaatın 3. katında, bir caraskal halatına bağladığı demir kova ile kum çıkarma işlemi yapıyordu. Ancak, halatın kopması sonucu 50 kilogramlık demir kova, 2. kata ulaştığında doğrudan Süleyman S.’nin üzerine düştü.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILIŞ

Yaralanan Süleyman S.’ye ilk olarak aynı sokaktaki Aile Sağlığı Merkezi’ndeki doktor müdahale etti. Diğer inşaat işçilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Süleyman S., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, Süleyman S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.