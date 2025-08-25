İnegöl’de Kova, İşçiyi Yaraladı

İNŞAATTA KOVANIN DÜŞMESİYLE CİDDİ YARALANMA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir olayda, inşaat alanında üzerine kum dolu kova düşen işçi ciddi şekilde yaralandı. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Durmaz Sokak’ta saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İnşaatta çalışan 33 yaşındaki Süleyman S., kalaslarla bağladıkları kova ile kum çıkartmaya başladı. Kova 2. kata ulaştığı esnada halatın kopması sonucunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki demir kepçe işçinin üzerine düştü.
İLK YARDIM VE HASTANEYE KALDIRMA
Ağır yaralanan işçiye, olay yerinde bulunan 22. Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı işçi, kısa süre içinde ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgiler, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü gösteriyor. Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.