İnegöl’de Kreşte Havuz Olayı Gerçekleşti

İnegöl İlçesinde Yaşanan Trajik Olay

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kreş etkinliği sırasında suya düşerek havale geçiren 4 yaşındaki Berra Dizi, tedavi gördüğü hastanede yedi gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, 12 Ağustos tarihinde saat 14.00 civarında Süleymaniye Mahallesi’nde yer alan özel bir kreşte gerçekleşti. İddialara göre, kreşin düzenlediği yüzme etkinliği esnasında havuza giren Berra, havale nöbeti geçirdi. Küçük kız, su içerisinde fenalaştığında öğretmenleri tarafından hemen fark edilerek sudan çıkarıldı.

Hayat Kurtarma Mücadelesi

Berra’ya ilk müdahale yapıldıktan sonra, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Maalesef, genç kız, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin yedinci gününde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Cenaze Töreni ve Soruşturma Süreci

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından Berra’nın cenazesi, bugün ikindi saatlerinde İnegöl’deki İsaören Kent Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze merasimi sırasında gözyaşları sel oldu. Berra Dizi’nin ölümüyle ilgili soruşturma İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor.