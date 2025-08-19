İnegöl’de Kreşte Havuzda Kız Boğuldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki özel bir kreşte düzenlenen havuz etkinliğinde yaşanan trajik bir olayda, 4 yaşındaki Berra, havuzda geçirdiği havale nöbeti sonrası boğulma tehlikesi yaşadı. Küçük kız, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

KREŞTE YAŞANAN GÜN

Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ndeki özel bir kreşte gerçekleşti. İddiaya göre, yüzme etkinliği sırasında havuzda bulunan Berra Dizi, aniden havale geçirdi. Durumu fark eden öğretmenler, hemen küçük kızı sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Bu süreçte acil durum ihbarı yapıldı ve olay yerine hızla bir ambulans ulaştı.

HASTANE SÜRECİ

Berra, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi edilen minik, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki bugün hayata gözlerini yumdu.