İnegöl’de Kreşte Trajik Olay

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir kreşte, yüzme etkinliği sırasında yaşanan bir dramatik olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sularında meydana geldi. Etkinlik sırasında suya giren 4 yaşındaki Berra Dizi, havale geçirerek boğulma tehlikesi atlatıyor.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

İddiaya göre, Berra Dizi’nin yüzme etkinliği sırasında yaşadığı havale nöbeti, öğretmenleri tarafından fark ediliyor. Küçük kız, hemen sudan çıkarıldıktan sonra ilk müdahale gerçekleştiriliyor. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine çağrılıyor ve Berra, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Burada yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.

HASTANEDEKİ DURUM VE KAYIP

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Berra Dizi, günler geçtikten sonra, yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşama veda ediyor. Bu üzücü olay, çocukların güvenliği açısından gerekli önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TFF, VAR Kayıtlarını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçların VAR kayıtlarını YouTube'da yayınlayarak, Galatasaray - Fatih Karagümrük ve Kocaelispor - Samsunspor karşılaşmalarındaki önemli kararları açıkladı.
Gökbey Helikopteri Jandarma’ya Teslim Edildi

Yerli üretim Genel Maksat Helikopteri Gökbey'in dördüncüsü Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. Bu gelişme, Türkiye'nin hava gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

