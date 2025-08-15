İnegöl’de Kusay A. Yaralandı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda Suriye uyruklu Kusay A. (18), bir kişiyle girdiği tartışmanın ardından çekiçle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis hemen harekete geçerek kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışmalar yapmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Kusay A. ile henüz ismi öğrenilemeyen şahıs arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Kavganın etkisiyle şüpheli eline aldığı çekiçle Kusay A.’ya vurdu. Çekiç darbesiyle Kusay A., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından hemen polis ekipleri, kaçan saldırganın izini sürmeye başladı. Ekipler, yaşanan bu saldırının detaylarını inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırının ardından İnegöl’de güvenlik endişeleri artarken, olayın aydınlatılması bekleniyor.