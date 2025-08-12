İnegöl’de Lastik Patladı, Üç Yaralı

KAZA BİLGİLERİ VE YARALILAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kaza, biber yüklü bir kamyonun lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Kaza, akşam saat 19.30’da İnegöl’deki Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit Boğazı mevkisinde yaşandı. Bozüyük’ten İnegöl’e yola çıkan kamyonun sürücüsü Yılmaz Ç. (56), sağ ön lastiğinin patlaması sebebiyle aracını kontrol edemedi.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kamyon, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Bu trajik kazada, sürücü Yılmaz Ç. ile birlikte araçta bulunan Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altında olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.