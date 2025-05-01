İnegöl’de Merdivenden Düşen Kenan Yaralandı

İNEGÖL’DE CAMİ BAHÇESİNDE DÜŞÜP YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cami bahçesindeki gençlik merkezi binasına tabela takarken dengesini kaybedip merdivenden düşen Kenan Ö. (54) yaralandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan Sanayi Camii’nin bahçesinde gerçekleşti. Gençlik merkezinin binasına tabela takmak için merdivende çalışan Kenan Ö., yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

SAĞLIK EKİBİ TEDAVİ İÇİN HIZLA GİTTİ

Düşmenin ardından çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalelerinin ardından Kenan Ö., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontroller sonucunda Kenan Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu saptandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Olası sebeplerin araştırıldığı bu olay, cami bahçesinde meydana geldiği için dikkatleri üzerine çekti.