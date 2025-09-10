İnegöl’de Minibüs Kazası: 4 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir işçi servisi ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta gerçekleşti.

KAZAYA SEBEBİYET VEREN DURUM

Oylat kaplıcalarından İnegöl merkeze yolcu taşıyan Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, yasak olan bir yerden U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpmanın etkisiyle minibüsün sürücüsü ve içerisindeki yolcular, Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü olarak ulaşıma açarken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.