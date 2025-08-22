İnegöl’de Minibüs Şarampole Yuvarlandı

KAZA SONUCU YARALANAN SÜRÜCÜ MAHSUR KALDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü, 4 saat boyunca araç içinde mahsur kaldı. Kendi çabasıyla araçtan çıkan sürücü, çevredekilerden yardım talep etti. Yapılan kontrollerde, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ANLAR

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolunun Rüştiye Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Bozüyük yönünden İnegöl’e doğru seyir eden 28 yaşındaki Mehmet U. yönetimindeki 35 AKN 700 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı ve yan yattı. Yaralı olarak minibüsün içinde kalan sürücü, yaklaşık 4 saat sonra kendi çabasıyla çıkmayı başardı. Yol kenarına çıkarak çevredeki kişilerden yardım isteyen Mehmet U., ardından jandarma ekipleri tarafından fark edildi.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEME SÜRECİ

Saat 11.00’te devriye gezen jandarma ekipleri, yaralıyı olay yerinde gördü ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, henüz olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Mehmet U’yu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi gören sürücünün durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.