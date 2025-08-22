İnegöl’de Minibüs Şarampole Yuvarlandı

İNEGÖL’DE KAZA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza gerçekleşti. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlanarak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Kaza, 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda, İnegöl’ün kırsal Rüştiye Mahallesi civarında gerçekleşti. Bozüyük’ten İnegöl yönüne giden Mehmet U. (28) yönetimindeki 35 AKN 700 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

SÜRÜCÜ KENDİSİNİ TOPLADI

Kaza sonrasında sürücü 4 saat boyunca araçta mahsur kaldı. Kendisini toparlayan Mehmet U., kendi çabasıyla minibüsten çıkarak kara yolunun kenarına geldi ve yardım talep etti. Saat 11.00 civarında Jandarma ekipleri yaralıyı fark ederek 112 Acil Servis’e haber verdi. Yaralı, kaza yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.