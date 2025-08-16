İnegöl’de Mısır Uyruklu Adam Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katındaki bir evde Mısır uyruklu bir kişi ölü halde bulundu. Olay, akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşti.

ARKADAŞININ HABER ALAMAMASI

55 yaşındaki Mısır uyruklu Said Hassan Maghawry Ali’den bir süredir haber alamayan arkadaşı, durumu merak ederek evine gitti. Ancak kapıyı açamayınca derhal 112 acil servisine bildirimde bulundu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, eve giriş yaparak içerdeki durumu kontrol etti. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan Ali’nin, sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Ali’nin bugün Mısır’a uçmak üzere bilet aldığı bilgisi edinildi.

CENAZE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Maghawry Ali’nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili tahkikat çalışmalarına devam ediyor.