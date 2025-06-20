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İnegöl’de Mohammed Abdalla Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İnegöl ilçesinde Libya vatandaşı olan 71 yaşındaki Mohammed Abdalla, yaşadığı villada ölü olarak bulundu. Olay, saat 23.00 civarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’taki villa içerisinde gerçekleşti.

Abdalla’nın zemin katta hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda, Abdalla’nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mohammed Abdalla’nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmış durumda.

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