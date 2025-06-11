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İnegöl’de Motosiklet Bisiklete Çarptı

KAZA BİLGİLERİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı girişinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde ilerleyen Melih B. (29) yönetimindeki 54 ACT 541 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Emrullah G. (68)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de yere düştü.

YARALILARA MÜDAHALE

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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