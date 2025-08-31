Haberler

İnegöl’de Motosiklet-Kamyon Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada, kamyonla çarpışan motosiklet üzerindeki iki kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 17.00 civarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleşti. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) idaresindeki 72 EN 143 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Birkan T. ile arkasındaki Tarık B. (29) ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza bölgesine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ve Samsunspor, 1-1 berabere tamamlanan bir maçta karşı karşıya geldi. Samsunspor, 88. dakikada eşitliği sağladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adana Demirspor'u 8-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçta Diagne üç gol atarak yıldızlaştı.

