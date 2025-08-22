Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kaza Geçirdi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA YER ALDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay, saat 18.45 sıralarında İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. İddialara göre, 25 yaşındaki Ahmet C. yönetimindeki 16 BPP 363 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Vural K. (55) idaresindeki 16 BMT 364 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Ahmet C., çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ahmet C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın gerçekleşmesiyle ilgili inceleme başlatan polis, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında yer alan görüntüleri değerlendiriyor. Olayın detaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

