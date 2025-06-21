İnegöl’de Motosiklet Kaza Yaptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, devrilen motosikletin sürücüsü aracın altına girdi. Kaza, saat 23.00 sularında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde gerçekleşti. Alanyurt yönünden İnegöl istikametine seyir eden Yağız S. (17) yönetimindeki 16 AKU 256 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

MOTOSİKLETİN KAMYONETİN ALTINA GİRMESİ

Devrilen motosiklet, sürüklendiği esnada kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Y. (48) idaresindeki 16 CBJ 69 plakalı kamyonetin altına girdi. Kaza üzerine, olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALIYA YARDIM

Motosiklet sürücüsü hafif yaralarla kazayı atlattı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.