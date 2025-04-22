İnegöl’de Motosiklet Kaza Yaptı

KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde yayaya yol vermek amacıyla duran otomobile arkasından çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Ömer Ö. (32), yaya geçidine geldiğinde yayaya yol vermek üzere 16 BHJ 585 plakalı otomobilini durdurdu. Bu esnada arkasından gelen Ümit Ü. yönetimindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazanın ardından savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ümit Ü., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından, kazanın detaylarıyla ilgili polis inceleme başlattı.