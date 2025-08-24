İnegöl’de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan talihsiz bir kazada motosiklet sürücüsü Ali Esen (56) yaşamını yitirdi, kızı Fatma Betül Esen (27) ise ağır yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul’dan Oylat’a seyahat eden Ali Esen’in kullandığı 34 YK 9677 plakalı motosiklet, dönüş sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

MOTOSİKLETİN BARIYERLERE ÇARPMASI

Metrelerce sürüklenen motosiklet, kavşaktaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ali Esen, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kızının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.