İnegöl’de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

İNEGÖL’DE MOTO BİSİKLET KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 18.00 civarında Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde gerçekleşti. Süleyman T. (19) yönetimindeki 16 KAE 44 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek yol kenarında park halinde duran 16 CSL 26 ve 16 BEE 131 plakalı otomobillere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Süleyman T. ile arkasında oturan Fatih B. (18) yaralandı. Olayı duyarak bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi ve yaralıları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.