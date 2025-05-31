İnegöl’de Motosiklet Kazası, 3 Yaralı

KAZA ANINI HABER VERİYOR
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet üzerindeki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 civarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Hasanpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. İnegöl yönüne ilerleyen Haydar S. (45), yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, önünde giden Alaa Elddin M.’nin (38) kullandığı 16 MC 3329 plakalı motosiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Alaa Elddin M., beraberindeki Vidam N. (32) ve 6 yaşındaki çocukları Muhammed Nedal M. yola düşerek yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.