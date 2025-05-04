İnegöl’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İNEGÖL’DE MOTORİST KAZASI YAŞANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dönüş yapan bir otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasında görüldü. Olay, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Cadde üzerinde seyir halinde olan Şerif E. (28) yönetimindeki 16 MC 3148 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen Zeynep S. (47) idaresindeki 16 BAH 503 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yola düştü ve yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili bir soruşturma başlattı.