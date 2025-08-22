Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İNEGÖL’DE KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 18.45 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARALANMA

25 yaşındaki Ahmet C. yönetimindeki 16 BPP 363 plakalı motosiklet, döner kavşaktan dönüş yapan 55 yaşındaki Vural K. idaresindeki 16 BMT 364 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulans, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine taşıdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerasının görüntüleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli bilgiler sağlayabiliyor.

