İnegöl’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

MOTOSİKLET KAZASI İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir motosiklet bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın sonucunda sürücü hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı. Kaza, saat 14.30 sularında Bursa-Ankara karayolu Oylat köprülü kavşağında yaşandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK BARIYERE ÇARPTI

İstanbul’dan Oylat’a seyahat eden Ali Esen’in (56) kullandığı 34 YK 9677 plakalı motosiklet, köprülü kavşakta dönüş yaparken kontrolden çıkarak sürüklendi. Uzun bir mesafe boyunca sürüklenen motosiklet, nihayet bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ali Esen ile arkasında bulunan kızı Fatıma Betül Esen (27) ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan sürücü baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ali Esen’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Baba ve kızının gezmek amacıyla İstanbul’dan İnegöl’e doğru yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili araştırma başlattı.