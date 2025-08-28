İnegöl’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

İNEGÖL’DE MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Bursanın İnegöl ilçesinde, ön tekeri rögara giren motosiklet takla atınca yaya ile sürücünün yaralanmasıyla sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Olay, saat 09.00 sıralarında Cuma Mahallesi’ndeki İnegöl Kuyumcular Çarşısı’nda gerçekleşti. Barış U. (18) tarafından kullanılan 16 BHH 600 plakalı motosiklet, açık kalan rögara girdiği anda takla atmaya başladı.

KAZA ANINI KAMERA GİZLEMEDİ

Savrulan motosiklet, o esnada yolda yürüyen bir kişinin üzerine çarpınca yaralanmasına neden oldu. Kazada sürücü Barış U. ile çarpılan yaya, çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansta yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan kontrollerde belirtildi. Ayrıca, kazanın işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdığı ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı da bildirildi.