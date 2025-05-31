İnegöl’de Motosiklet Kazası Oldu

OTOMOBİL MOTOSEKLET ÇARPIŞMASINDA YARALILAR VAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Hasanpaşa Mahallesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Haydar S. (45) yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, Alaa Elddin M. (38) idaresindeki 16 MC 3329 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Kaza neticesinde motosiklet sürücüsü Alaa Elddin M. ve arkasındaki eşi Vidam N. (32) ile çocukları Muhammed Nedal M. (6) yaralandı. Yaralılar, kazanın olduğu yere sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş bir inceleme başlatıldı.