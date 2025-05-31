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İnegöl’de Motosiklet Kazası Oldu

YARALILAR BİLGİLERİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet üzerindeki 3 kişi yaralanıyor. Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Hasanpaşa Mahallesi civarında gerçekleşiyor. İnegöl yönüne giden Haydar S. (45) yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Alaa Elddin M. (38) tarafından sürülen 16 MC 3329 plakalı motosiklete çarpıyor.

KAZANIN SONUCU

Kaza sonucu motosiklet savruluyor ve üzerindeki sürücü Alaa Elddin M., Vidam N. (32) ile birlikte 6 yaşındaki çocukları Muhammed Nedal M. yola düşerek yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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