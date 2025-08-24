İnegöl’de Motosiklet Kazası Oldu

İNEGÖL’DE MOTOSİKLET KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletin bariyere çarpması neticesinde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Ali Esen (56) yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, Oylat Köprülü Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

KAZADA YARALILARIN TEDAVİSİ

Kaza sonucunda sürücü Ali Esen ve yanındaki F.B.E. (27) ağır yaralanarak müdahaleye alındı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk yardımları yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, Ali Esen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.B.E.’nin ise durumu ciddiyetini koruyor ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.