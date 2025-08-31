İnegöl’de Motosiklet Kazası Oldu

İNFAZ EDEN KAZA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 17.00 civarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini bağlayan yolda yaşandı. Yönetimindeki plakasız motosikletle Birkan T. (18), karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) tarafından yönetilen 72 EN 143 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

AĞIR YARALILAR BULAŞTIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Birkan T. ile arkasında bulunan Tarık B. (29) ağır yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldığı öğrenildi.