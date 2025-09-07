İnegöl’de Motosiklet Kazası Oldu

YARALANAN ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet üzerindeki karı koca yaralandı. Kaza, 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşti. Hamzabey Caddesi’nde seyir halindeki Cemal A. (40) idaresindeki 48 M 0268 plakalı motosiklet, Esenler Caddesi’nden çıkan Abdulkarim Al N. (45) yönetimindeki 34 NU 5796 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

KAZADA MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Cemal A. ve arkasında oturan eşi Kevser A. (38) yaralandı. Olay yerine ulaşan ambulanslarla yaralı çift, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.