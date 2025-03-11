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İnegöl’de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

KAZA ANINDA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt’u bağlayan ışıklı kavşakta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ahmet B. (17), önünde seyir eden Muhammed İ. (33) idaresindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil tarafından arkadan çarpıldı.

DEVİLEN MOTOSİKLET DİREĞE ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet, yakındaki bir direğe çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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